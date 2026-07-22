Adecco busca cien trabajadores para la campaña del tomate en Santa Amalia

Adecco ha abierto un proceso de selección para contratar a cien auxiliares de producción durante la campaña del tomate de 2026 en una empresa agroalimentaria situada en la zona de Santa Amalia.

Las personas seleccionadas prestarán apoyo en las distintas líneas de producción, controlarán las materias primas y velarán por el orden y la limpieza de sus puestos.

También deberán cumplir los procedimientos establecidos y colaborar en la limpieza de la maquinaria utilizada durante el proceso productivo.

Para optar a las plazas se exige experiencia previa en puestos similares, carné de manipulador de alimentos y disponibilidad horaria.

La empresa ofrece contratos temporales en función de las necesidades de producción, turnos rotativos conforme al cuadrante establecido y un salario ajustado al convenio colectivo de conservas vegetales.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta de auxiliar de producción para la zona de Vegas Bajas publicada por Adecco.

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La compañía ha recordado que Extremadura concentró en 2023 el 78,6% de la producción española de tomate para industria, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.