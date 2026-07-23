El nuevo polígono industrial de Don Benito avanza con el 60% de suelo comprometido

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este jueves las obras de urbanización del nuevo polígono industrial de Don Benito, una actuación en la que el Ejecutivo autonómico invertirá 7,2 millones de euros a través de Extremadura Avante.

Guardiola ha calificado el proyecto como una "reivindicación histórica" de la localidad y destacó su importancia para ampliar la oferta de suelo industrial y favorecer la llegada de nuevas empresas.

La presidenta explicó que este tipo de desarrollos promovidos por la Junta parten con un compromiso previo de venta de, al menos, el 60% de las parcelas.

En el caso de Don Benito, aseguró que existe una importante demanda empresarial y confió en que el nuevo espacio industrial alcance una elevada ocupación una vez finalicen los trabajos.

Guardiola defendió que las pymes y los autónomos son los principales generadores de empleo y riqueza y resumió la política económica de su Gobierno en "menos impuestos, menos burocracia, más apoyo y más inversión".

Reacciones municipales

Tras la visita, el portavoz del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, ha acusado al Gobierno municipal formado por Siempre Don Benito y el PP de haber paralizado el proyecto durante dos años.

Gómez ha recordado que la iniciativa comenzó a impulsarse en 2022, cuando los socialistas gobernaban tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, con un compromiso económico superior a los seis millones y la previsión de que estuviera operativa en 2024.

Según el dirigente socialista, la llegada del actual Gobierno local en 2023 provocó que el proyecto quedara "metido en un cajón" y que se incumplieran los plazos previstos.

El PSOE sostiene además que el Ayuntamiento tuvo que modificar la financiación en 2025, adelantar 600.000 euros y adquirir unos terrenos que previamente había cedido para intentar desbloquear la actuación. "Somos el único municipio extremeño que ha tenido que poner por delante el dinero de los donbenitenses para poder tener un polígono industrial", ha afirmado Gómez.

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El portavoz socialista ha concluido que los anuncios institucionales deben traducirse en obras reales y reclamó "menos propaganda y más planificación".