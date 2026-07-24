Impulsan un curso pionero de mediación en Don Benito

La Universidad de Extremadura y la Policía Local de Don Benito han puesto en marcha el primer curso de microcredencial en Mediación Policial y Gestión Avanzada de Conflictos, una formación dirigida a profesionales interesados en la resolución de conflictos mediante el diálogo.

La iniciativa nace de la colaboración entre la institución universitaria y la Unidad de Mediación de la Policía Local, que lleva alrededor de 16 meses funcionando a pleno rendimiento y ha logrado resolver con éxito más del 9% de los casos atendidos.

El inspector segundo jefe de la Policía Local, Eloy Cabezas, destacó en la presentación que estos resultados han despertado el interés de otras jefaturas de Extremadura, que han solicitado asesoramiento para implantar modelos similares en sus municipios. Todo ello con un curso que tendrá una duración de 250 horas, equivalentes a diez créditos, y se desarrollará principalmente de manera online.

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El programa abordará el análisis de los conflictos, las técnicas de mediación, la comunicación, la negociación y el diseño de intervenciones adaptadas a cada situación. La formación, con plazas limitadas, se impartirá entre el 1 de octubre y el 2 de noviembre. El plazo de inscripción ya está abierto a través de la plataforma de Formación Permanente de la Universidad de Extremadura.