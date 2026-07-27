Suceso
Detenida una extrabajadora de una residencia de Santa Amalia por robar joyas a una octogenaria
La investigación comenzó después de que la residente denunciara que había ido echando en falta parte de sus joyas
Samuel Sánchez
La Guardia Civil ha detenido a una antigua trabajadora de una residencia de mayores de Santa Amalia acusada de robar joyas a una octogenaria alojada en el centro y venderlas por unos 15.000 euros.
Según ha informado este lunes el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó después de que la residente denunciara que había ido echando en falta parte de sus joyas durante su estancia en la residencia.
La colaboración de los responsables del centro permitió a los agentes orientar las pesquisas hacia una antigua empleada, vecina de Santa Amalia.
Ante la posibilidad de que las piezas hubieran sido vendidas en establecimientos de compraventa de oro, la Guardia Civil solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Don Benito, que permitió localizar parte de las joyas en una tienda de esta localidad.
Los agentes comprobaron que la investigada habría entregado las piezas en diferentes partidas desde el pasado año y obtenido por ellas alrededor de 15.000 euros.
Las joyas fueron posteriormente reconocidas por su propietaria y la sospechosa fue localizada y detenida la pasada semana en Santa Amalia.
La detenida y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.
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