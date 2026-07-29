El pleno refrenda la división dentro del grupo Siempre Don Benito

El pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Don Benito aprobó cerca del 90% de las propuestas por unanimidad, entre ellas la designación de los festivos locales de 2027 y varias medidas de carácter social y económico.

La corporación acordó fijar como días festivos el 29 de marzo, Lunes de Pascua, y el 10 de septiembre, coincidiendo con la Feria de Don Benito, y también dio luz verde a la cesión definitiva de una parcela municipal a Plena Inclusión Don Benito

Otro de los asuntos aprobados fue la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Además, también fue aprobada la conformación del denominado grupo mixto, del que ahora forma parte la edil Violeta Casado después de su salida del grupo municipal de Siempre Don Benito. Se aprobó como una moción de urgencia presentada por la propia edil y respaldada por el PSOE y dos concejales de Siempre Don Benito (SDB), mientras que tuvo la negativa del resto de ediles de PP y SDB, poniendo de nuevo sobre la mesa las evidentes tensiones internas dentro del grupo localista.

Críticas de la oposición

Precisamente, la división existente dentro del grupo municipal fue algo que aprovechó la oposición del PSOE al asegurar posteriormente que las diferencias de voto entre concejales de Siempre Don Benito evidenciaron que el Gobierno local que esta formación comparte con el PP se encuentra «debilitado y en plena descomposición política».

Los socialistas sostienen que la posición adoptada por algunos ediles del socio minoritario dificultó la aprobación de varios asuntos y volvió a mostrar la falta de cohesión del Ejecutivo local, y a su juicio, estas discrepancias se suman a la reciente salida de una concejala de Siempre Don Benito al grupo mixto y reflejaron la «fragilidad» del pacto de gobierno.

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El PSOE afirma que el acuerdo entre PP y Siempre Don Benito nació tras las elecciones de 2023 con el objetivo de frenar la fusión con Villanueva de la Serena y evitar un Gobierno socialista y critican además que el Ejecutivo municipal no respondiera de forma individual a las preguntas planteadas durante los plenos. Según indican, continuaban pendientes cuestiones relacionadas con el personal municipal, la Plaza de España, Agrimusa y la venta de patrimonio.