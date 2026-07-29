Santa Amalia aclara el robo de joyas en su residencia municipal

El Ayuntamiento de Santa Amalia ha aclarado que los cerca de 15.000 euros atribuidos a las joyas vendidas por una trabajadora investigada por la Guardia Civil no correspondían únicamente al robo denunciado por una octogenaria de la residencia San Miguel.

Según el consistorio amaliense, en el establecimiento de compraventa de oro se localizaron piezas pertenecientes a la residente y otras relacionadas con denuncias formuladas en distintos centros.

En concreto, según explican, la denuncia se presentó hacía unos dos meses en la propia residencia y permitió iniciar la investigación de la Guardia Civil, mientras que el Ayuntamiento asegura que colaboró desde el primer momento con los agentes del Instituto Armado.

Vinculación eventual

La trabajadora, que mantenía una vinculación eventual con el centro, fue apartada cuando el consistorio conoció su inminente detención. Tras declarar y negar los hechos, quedó en libertad y las diligencias fueron remitidas a los juzgados de Don Benito.

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El consistorio indica que no se habían registrado más denuncias en la residencia y lo califica como un hecho aislado.