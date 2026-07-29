Villanueva rinde homenaje a Peneque a través de un festival

El personaje de Peneque el Valiente regresará este mes de agosto a Villanueva de la Serena, localidad natal de su creador, Miguel Pino, dentro de la primera edición del Festival Estival de Títeres ‘Titereando de calor’.

La programación comenzará el próximo 6 de agosto y ofrecerá cuatro representaciones familiares, todos los jueves del mes a las 21:30 horas en el auditorio del parque de El Rodeo, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento villanovense.

La concejala de Cultura, Ana Mansanet, ha señalado que el festival nace con vocación de continuidad y pretende convertirse en una cita estable dentro de la programación cultural de verano.

Esta primera edición rendirá homenaje a Miguel Pino, considerado uno de los pioneros del teatro de títeres moderno y creador de un personaje que recorrió España durante más de seis décadas y que permanece en la memoria de varias generaciones.

Apertura del festival

El festival se abrirá con ‘Peneque, el sueño de los títeres’, representado por la compañía Los Títeres de Miguel Pino, que mantiene vivo el legado del creador villanovense a través de sus hijos Miguel y Antonio Pino.

El 13 de agosto actuará la compañía madrileña Tropos Teatro de Títeres con una nueva versión de ‘La Ratita Presumida’, mientras que el día 20 regresará Peneque con el espectáculo ‘Peneque y el tesoro perdido’.

La programación concluirá el 27 de agosto con ‘Got Pop’, de Francis Zafrilla, una propuesta que combina títeres, música, magia y humor.

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Mansanet ha defendido que esta iniciativa permitirá “cuidar la memoria” de Miguel Pino y acercar a los más pequeños la ilusión que vivieron sus padres y abuelos con las aventuras de Peneque.