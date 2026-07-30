Suceso
Cuatro detenidos por asaltar con violencia a menores y mayores en Don Benito
Los arrestados, de entre 24 y 38 años y con antecedentes por diferentes hechos, también están investigados por tres hurtos
Samuel Sánchez
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres acusados de cometer en Don Benito cuatro robos con violencia e intimidación contra víctimas de entre 12 y 80 años, a las que abordaban con agresividad o amenazaban con armas blancas para sustraerles dinero, joyas, teléfonos móviles y carteras.
Los arrestados, de entre 24 y 38 años y con antecedentes por diferentes hechos, también están investigados por tres hurtos, dos de ellos cometidos en establecimientos de la localidad y otro mediante el procedimiento del descuido.
Las detenciones se practicaron entre los pasados días 15 y 24 de julio, después de que las víctimas denunciaran los hechos en la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena.
Según ha informado este jueves la Policía Nacional, los autores actuaban en lugares poco frecuentados y escogían principalmente a personas mayores o muy jóvenes, a las que amenazaban verbalmente o con armas blancas.
En alguno de los asaltos participó un segundo individuo que vigilaba la zona, aunque los investigadores han descartado que los detenidos formaran parte de un grupo organizado.
Ante el incremento de este tipo de delitos, la comisaría estableció un dispositivo de vigilancia en varias zonas de Don Benito.
Identificación de los sospechosos
Los agentes analizaron imágenes de videovigilancia, tomaron nuevas declaraciones a las víctimas y rastrearon el posible uso de las tarjetas bancarias sustraídas, lo que permitió identificar a los cuatro sospechosos.
A dos de los detenidos se les intervino material robado en uno de los establecimientos cuando trataban de venderlo.
Tras la instrucción de las diligencias, los cuatro arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
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