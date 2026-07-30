La Policía Local de Don Benito podrá prestar servicio en las entidades locales menores

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado un convenio que permitirá a los agentes de la Policía Local prestar servicio en las seis entidades locales menores del municipio cuando sea necesario.

En concreto, según señalan desde el consistorio, la medida beneficiará a Gargáligas, El Torviscal, Valdehornillos, Hernán Cortés, Vivares y Conquista del Guadiana, que no disponen de cuerpo policial propio, y los agentes podrán participar en dispositivos organizados con motivo de fiestas patronales, actos culturales, eventos u otras situaciones que requieran reforzar la seguridad ciudadana. Además, los servicios serán voluntarios y se realizarán durante los días libres de los policías, con la consideración de trabajos extraordinarios.

Coste de los servicios

El convenio establece que estas actuaciones no podrán afectar al funcionamiento ordinario del cuerpo en Don Benito y las entidades locales menores asumirán el coste de los servicios conforme a las tarifas municipales vigentes.

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El Ayuntamiento ha señalado que el acuerdo permitirá mejorar la coordinación entre administraciones y ofrecer una mayor cobertura policial.