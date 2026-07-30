El tomate arranca en Vegas Altas con preocupación por los bajos precios

La campaña del tomate para industria ha comenzado estos días en la comarca de Vegas Altas con unos primeros rendimientos aceptables, aunque nuevamente marcada por la preocupación de los agricultores ante los precios ofrecidos por las empresas transformadoras.

El presidente de la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, Antonio Jesús Rodríguez, ha señalado señaló que las primeras plantaciones estaban ofreciendo mejores resultados, como suele suceder al inicio de cada campaña.

No obstante, el sector espera que los rendimientos disminuyan conforme avance la recolección y comiencen a recogerse las siembras más tardías.

Dificultad inicial

La principal dificultad se encuentra en los contratos firmados con la industria. De hecho, los agricultores aseguran que el precio ronda los 107 euros por tonelada, mientras distintos estudios universitarios sitúan el coste de producción en unos 137 euros. Es por eso por lo que los productores denuncian que están cobrando alrededor de 40 euros menos por tonelada que hace dos campañas y consideran que estas cantidades hacían cada vez menos rentable el cultivo.

Del mismo modo, desde la organización dombenitense también advierten de que pagar por debajo de los costes de producción podría suponer un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

A la caída de los precios se unen las consecuencias de las elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas. De hecho, desde el sector estiman que las pérdidas podrían llegar a alcanzar hasta el 40% en algunas parcelas, debido al adelanto de la maduración del fruto y al aumento de problemas como la podredumbre apical, según señalan.

Abandono del cultivo

Ante todas estas circunstancias, Rodríguez afirma que cada vez más agricultores se plantean dejar de cultivar tomate ante el incremento de los insumos y la reducción de los márgenes. No obstante, los productores defienden la importancia económica de esta campaña, que genera empleo en el campo y mantiene una elevada actividad en industrias, talleres, empresas de transporte y otros servicios auxiliares.

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Asimismo, pese a las dificultades, las primeras previsiones apuntan a una campaña normal, sin una producción excepcional, pero tampoco desastrosa, tal y como han manifestado desde esta organización agraria.

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