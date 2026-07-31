El PP exige al PSOE rectificar sobre la paralización de la obra del polígono

El PP de Don Benito ha exigido al portavoz municipal socialista, Manuel Gómez, que rectifique sus declaraciones sobre la supuesta paralización de las obras de urbanización del polígono industrial Avante, después de que la empresa adjudicataria haya asegurado que los trabajos continúan con normalidad.

El portavoz popular en el Ayuntamiento, Ángel Valadés, ha dado lectura durante una rueda de prensa a un comunicado de la compañía encargada del proyecto, en el que se afirma que las obras "no han sufrido en ningún momento paralización alguna".

Según el documento difundido por el PP, la maquinaria, el personal y los medios materiales destinados a la actuación han permanecido en la zona y han desarrollado de manera continuada las distintas unidades de obra contempladas en el proyecto.

La empresa habría solicitado al portavoz del Grupo Municipal Socialista que rectifique y que no mezcle su actividad profesional ni el trabajo de sus empleados con la confrontación política municipal. Valadés ha acusado a Gómez de intentar presentar como paralizados unos trabajos que, según ha sostenido, avanzan conforme a la planificación técnica establecida.

Actuaciónes pendientes

El portavoz popular ha defendido además que el actual equipo de gobierno está impulsando actuaciones pendientes desde anteriores legislaturas y ha citado la renovación de redes municipales de abastecimiento y el desarrollo del nuevo suelo industrial.

Durante la comparecencia también ha intervenido el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Don Benito, Álvaro Ballesteros, quien ha anunciado la reactivación de la organización juvenil después de más de una década sin actividad.

Ballesteros ha explicado que la nueva junta directiva está formada por jóvenes que estudian, se forman o trabajan en distintos sectores y que pretende organizar talleres, actividades culturales y propuestas deportivas.

El dirigente juvenil ha defendido asimismo las actuaciones municipales previstas para mejorar los parques infantiles, con una inversión anunciada de 700.000 euros, así como los proyectos para aumentar la oferta de vivienda.

Entre ellos ha citado una promoción de 50 viviendas en el entorno de la calle Luna y La Lagunilla y el desarrollo urbanístico del sector 1.6, con capacidad prevista para 405 viviendas.

Ballesteros ha asegurado que Nuevas Generaciones tratará de trasladar al Partido Popular las necesidades y propuestas de los jóvenes de Don Benito.

Las críticas socialistas

El secretario general del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, había denunciado que las obras del nuevo polígono industrial de la ciudad se encuentran “de nuevo totalmente paralizadas” y ha acusado a las administraciones de utilizar el proyecto para organizar “sesiones de fotos electorales”.

Gómez ha difundido unas imágenes grabadas, según ha explicado, apenas unos días después de la visita realizada el pasado 23 de julio por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a los trabajos de urbanización de este espacio industrial.

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“Las cámaras se fueron, los fotógrafos también, y lo que queda son pocos operarios, poca maquinaria y un polígono muy lejos de la respuesta que necesitan los empresarios de Don Benito”, ha afirmado el dirigente socialista.