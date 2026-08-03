Aspiran a atraer a 4.000 visitantes en Magadieval

La iniciativa 'Magadieval' de Magacela, que traslada a la Edad Media a este municipio pacense a través de actividades como mercados, tabernas y pasacalles del 7 al 9 de agosto, incorpora una campaña de apoyo al comercio local, dentro de la importancia de esta cita para la economía del municipio.

En la presentación, la diputada provincial María José Benavides ha indicado que la cita se originó "para rendir tributo a la historia de Magacela, una de las poblaciones con mayor patrimonio de Extremadura, con joyas como el castillo, las portadas mudéjares, los hornos tradicionales, las pinturas rupestres de la peña del Águila o el dolmen megalítico". El certamen propicia que la ciudadanía regrese especialmente a la Edad Media, ha significado, lo que permite atraer a cada vez más visitantes.

Según el alcalde de Magacela, Angel Calderón, el extenso programa incluye pasacalles, un mercado artesanal (con bisutería, madera, cremas, jabones y cuero, entre otros) ubicado en distintas calles, y tabernas ambientadas en la época medieval.

También se ha impulsado una campaña de fomento del comercio local en coincidencia con 'Magadieval', por la que todos los establecimientos participantes repartirán premios.

Jornadas, música y eventos

Otras actividades previstas son jornadas medievales, música, eventos de percusión, teatro de calle, recitales, una representación de una boda morisca, exhibiciones de aves rapaces, exposiciones (de oficios antiguos, cotas de malla o carpintería), ha detallado la edil Ana Isabel Muñoz.

Los asistentes podrán disfrutar además de un campamento para comprobar cómo era la vida cotidiana en el Medievo, iniciativas destinadas a los más pequeños, degustaciones de dulces típicos, o eventos de gigantes y cabezudos.

La música estará representada por un concierto de la banda municipal de La Haba, donde no faltarán bandas sonoras originales (BSO), entre otras actividades.

En torno a unos 60 vecinos participan en las distintas recreaciones, además de la ciudadanía implicada en la preparación de las actividades, en un ejemplo de compromiso del municipio con este evento.

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Por su parte, entre 3.000 y 4.000 personas visitan cada día esta iniciativa organizada por la localidad de unos 500 habitantes, lo que demuestra su "consolidación" como uno de los "referentes" del verano provincial y autonómico.