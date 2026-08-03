Medidas
Don Benito bonificará hasta 95% del ICIO para crear empleo
La reducción fiscal se aplicará a proyectos que generen puestos de trabajo y podrá alcanzar el máximo en el nuevo polígono industrial
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado una modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para incentivar la inversión empresarial y la creación de empleo.
La medida establece bonificaciones de entre el 40 y el 60% para aquellas actuaciones declaradas de especial interés o utilidad municipal por su contribución al mercado laboral. Para acceder a las ayudas será necesario crear, al menos, un puesto de trabajo indefinido y a jornada completa vinculado a la actividad de la empresa.
En concreto, los proyectos con una base imponible de entre 50.000 y 100.000 euros que generen un empleo podrán beneficiarse de una reducción del 40%. La bonificación será del 50% para inversiones de entre 100.000 y 150.000 euros que creen dos puestos de trabajo y alcanzará el 60% cuando se superen los 150.000 euros y se incorporen tres trabajadores,s egún han indicado.
Mayores de 45 años
Estos porcentajes aumentarán cinco puntos si los contratos corresponden a mayores de 45 años, parados de larga duración, personas con discapacidad o trabajadores que accedan a su primer empleo. La ordenanza también contempla una bonificación especial de hasta el 95% para determinadas actuaciones empresariales desarrolladas en el nuevo polígono industrial.
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