Villanueva celebrará la Fiesta del Agua el próximo 21 de agosto

La piscina de verano de Villanueva de la Serena acogerá el próximo 21 de agosto una nueva edición de la Fiesta del Agua, una actividad que se desarrollará entre las cinco de la tarde y la una de la madrugada y contará con diferentes atracciones acuáticas. Entre ellas habrá hinchables para bebés, una pista americana, toboganes, una resbaladora y una diana acuática. Asimismo, la programación incluirá una sesión de acuazumba y una sesión de música con disyoquei.

Por otra parte, según han informado, las entradas tendrán un precio de tres euros y solo podrán comprarse anticipadamente, del 10 al 19 de agosto. La venta se realizará en el Centro de Información Joven, situado en la planta baja del Centro Cívico, y el pago deberá efectuarse con tarjeta.