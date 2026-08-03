Eventos
Villanueva celebrará la Fiesta del Agua el próximo 21 de agosto
Como viene siendo habitual, el recinto contará con distintas atracciones para todas las edades y varias actividades más
Samuel Sánchez
La piscina de verano de Villanueva de la Serena acogerá el próximo 21 de agosto una nueva edición de la Fiesta del Agua, una actividad que se desarrollará entre las cinco de la tarde y la una de la madrugada y contará con diferentes atracciones acuáticas. Entre ellas habrá hinchables para bebés, una pista americana, toboganes, una resbaladora y una diana acuática. Asimismo, la programación incluirá una sesión de acuazumba y una sesión de música con disyoquei.
Por otra parte, según han informado, las entradas tendrán un precio de tres euros y solo podrán comprarse anticipadamente, del 10 al 19 de agosto. La venta se realizará en el Centro de Información Joven, situado en la planta baja del Centro Cívico, y el pago deberá efectuarse con tarjeta.
- La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
- El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
- La sorpresa mejor guardada de Castelar: así es la casita del 'Ratón Pérez' que ilusiona a los niños de Badajoz
- Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
- Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
- La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
- El PSOE exige explicaciones por el desmontaje de la pérgola vegetal de la avenida de Huelva de Badajoz