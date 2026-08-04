Iniciativa local
Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos
El consistorio ha mantenido una reunión con representantes de colectivos locales para recoger sus inquietudes y reforzar la colaboración entre ellas
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha avanzado junto al tejido asociativo local en la organización de la Feria de Asociaciones de 2026, una cita que se celebrará los próximos días 2 y 3 de octubre en la plaza de España de la localidad calabazona.
La alcaldesa, Elisabeth Medina, y la concejala de Participación Ciudadana, Anabel Cidoncha, mantuvieron un encuentro con representantes de más de 40 colectivos para coordinar la nueva edición del evento y reforzar la colaboración entre el consistorio y las entidades de la ciudad.
En concreto, según han dado a conocer, la reunión sirvió para conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas de las diferentes asociaciones, así como para abordar iniciativas destinadas a impulsar su actividad y facilitar el desarrollo de los proyectos que llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía.
Uno de los principales asuntos tratados fue la organización de la Feria de Asociaciones, que volverá a convertir la plaza de España en un escaparate del movimiento asociativo de Don Benito. Durante las dos jornadas, las entidades participantes podrán dar visibilidad al trabajo que realizan a lo largo del año y acercar sus proyectos y objetivos a los vecinos.
Dinamización local
Las propias asociaciones también se encargarán de dinamizar la feria mediante diferentes actividades, con el propósito de fomentar la participación ciudadana y generar un espacio de encuentro y convivencia.
De igual forma, la cita reunirá a decenas de colectivos pertenecientes a ámbitos muy diverso, mientras que durante la reunión, celebrada en un ambiente de «diálogo y participación», según indican, los representantes de las asociaciones realizaron aportaciones para mejorar la organización y el desarrollo de esta nueva edición.
El encuentro permitió además poner en común propuestas que podrán incorporarse a una feria concebida como punto de conexión entre las distintas entidades y como una oportunidad para que la población conozca de manera directa la labor que desempeñan.
Desde el Ayuntamiento de Don Benito han destacado que este tipo de reuniones permite fortalecer el trabajo conjunto con las asociaciones y mantener una comunicación permanente con sus respectivos representantes.
El consistorio ha subrayado también la importancia del diálogo, la colaboración y la escucha activa para seguir construyendo una ciudad más participativa y apoyar a unos colectivos que desarrollan proyectos en beneficio del conjunto de la población.
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