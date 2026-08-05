Don Benito formará a 90 personas con experiencia laboral remunerada

Hasta 90 personas en situación o riesgo de exclusión social participarán en Don Benito en el programa CRISOL FORMA+, que combinará orientación, formación profesional y una experiencia laboral remunerada en empresas.

La iniciativa contará con seis especialidades vinculadas a sectores con posibilidades de inserción laboral y adaptadas a las necesidades actuales del mercado de trabajo, según han explicado desde el consistorio dombenitense.

En concreto, se impartirá formación en operaciones auxiliares de almacén, logística y comercio; actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; trabajos de carpintería y mueble, y limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, mientras que la oferta se completará con atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Aspirantes

Cada especialidad dispondrá de un máximo de 30 aspirantes, de los que serán seleccionados los 15 que obtengan mejor puntuación. De esta forma, el programa podrá incorporar a un total de 90 alumnos.

El proceso de selección se desarrollará de forma coordinada entre el programa CRISOL Intervención, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y las entidades promotoras de las diferentes acciones formativas.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y la teniente de alcalde María Fernanda Sánchez han participado esta semana en una reunión de coordinación celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento. Durante el encuentro, las entidades implicadas presentaron los proyectos que se desarrollarán en el municipio y abordaron el calendario previsto para su puesta en marcha.

El Ayuntamiento también dio a conocer los recursos municipales que pondrá a disposición de las organizaciones participantes para facilitar el desarrollo de las acciones formativas.

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Su finalidad es reforzar la empleabilidad de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral mediante itinerarios personalizados que combinan formación, acompañamiento y experiencia profesional, según remarcan desde el consistorio.