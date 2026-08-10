Solidaridad
Recaudan 6.700 euros en una gala para la lucha contra el cáncer en Don Benito
La Hermandad del Perdón de Don Benito celebró un bonito acto en la plaza de toros
Samuel Sánchez
La III Gala de la Esperanza celebrada en la plaza de toros de Don Benito logró recaudar un total de 6.728 euros a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
En concreto, los fondos obtenidos se destinarán especialmente a apoyar la labor que la asociación desarrolla con los enfermos oncológicos y sus familias en la localidad. Todo ello en una iniciativa que estuvo organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima de la Esperanza y Mártir San Sebastián.
La cita volvió a contar con una importante respuesta del público y reunió en el coso dombenitense diferentes propuestas artísticas y culturales.
Caballos, flamenco y distintas actuaciones protagonizaron una noche marcada por la solidaridad y la emoción, y cuya recaudación se completó con las aportaciones realizadas a través de la Fila 0 y con la colaboración de distintas empresas y particulares.
Implicación
Desde la hermandad destacaron también la implicación de los numerosos voluntarios y artistas que participaron en la organización y desarrollo de la gala.
De igual forma, la entidad agradeció especialmente la colaboración de los Hermanos Domínguez y su equipo, así como de la Escuela de Marcos Rodríguez y su alumnado. También mostraron su satisfacción por la cantidad conseguida y agradeció nuevamente la solidaridad demostrada por los vecinos de Don Benito en esta tercera edición del certamen.
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