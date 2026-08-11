Cultura
Leize, Guadaña y Magic Queen en el cuarto Titanium de Don Benito
Será este sábado en la plaza de toros en un certamen que busca a todos los públicos
Samuel Sánchez
La plaza de toros de Don Benito acogerá este sábado, 15 de agosto, la cuarta edición del Festival Titanium, una cita dedicada al rock y al heavy metal con entrada gratuita.
El festival comenzará sobre las 21:00 horas con la banda local Melönikos, a la que seguirá Magic Queen, grupo tributo que ya ha actuado en varias ocasiones en la localidad. El cartel contará también con Leize, una de las formaciones clásicas del rock duro nacional, mientras que el cierre correrá a cargo de Guadaña, banda gaditana de heavy metal. El concejal de Festejos, Álvaro Ballesteros, destacó el crecimiento de esta iniciativa y su carácter abierto a todos los públicos, mientras que desde la Asociación Titanium resaltaron la variedad y el nivel del cartel, que combina distintas vertientes del rock y apuesta por ofrecer varias horas de música en directo.
Asimismo, la propuesta musical reunirá así en una misma noche grupos locales, tributos y bandas consolidadas del panorama nacional.
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