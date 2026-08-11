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Ruecas denuncia un robo en las instalaciones de su piscina local

El consistorio ha lamentado la sustracción del robot encargado de la limpieza y apela a los vecinos a intentar localizar el dispositivo

Piscina municipal de Ruecas.

Piscina municipal de Ruecas. / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Ruecas ha informado del robo del robot limpiafondos de la piscina municipal, un equipo destinado al mantenimiento de estas instalaciones públicas.

El consistorio ha pedido la colaboración de los vecinos para tratar de localizar el dispositivo y solicita que cualquier persona que haya podido observar algo sospechoso o disponga de información de interés se ponga en contacto con el Ayuntamiento o con las autoridades. Desde la entidad local recuerdan que el robot sustraído es un bien público adquirido con recursos de todos los vecinos.

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El Ayuntamiento ha apelado además a la responsabilidad ciudadana para cuidar y respetar los bienes y equipamientos municipales, han señalado.

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