Una lluvia de billetes falsos sorprende a los vecinos en Don Benito

La aparición de varios billetes de 10 y 50 euros en la plaza de las Albercas de Don Benito despertó este martes a última hora la sorpresa de vecinos y viandantes. Según informó este miércoles la Policía Local, recibieron el aviso de que, al parecer, una persona estaba arrojando dinero en este espacio público.

Lo que inicialmente pudo parecer un inesperado golpe de suerte resultó ser un engaño, ya que los agentes comprobaron que los billetes eran falsos.

Tal y como indicaron desde el cuerpo policial municipal, el dinero fue retirado de la circulación y los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial para su investigación.

Consejos para detectar falsificaciones

La Policía Local aprovechó el suceso para recordar a ciudadanos y comerciantes los principales métodos para detectar billetes falsos. Entre ellos figuran comprobar la textura y los relieves del papel, observar a contraluz la marca de agua y el hilo de seguridad, y girar el billete para revisar los cambios del holograma.

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El cuerpo municipal relacionó con humor el episodio con el eclipse solar y aprovechó también para pedir a la ciudadanía que utilice gafas homologadas para contemplar el fenómeno sin riesgos.