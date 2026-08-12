Villanueva volverá a desafiar el récord nacional de sandía y melón

Villanueva de la Serena celebrará del 21 al 24 de agosto las tradicionales fiestas de San Bartolomé, una de las citas más arraigadas de la localidad, y lo hará con una programación que combinará música, tradición, actos religiosos y el singular Concurso de Sandía y Melón Rufino Pineda Mendoza.

La concejala de Festejos, María Lozano, destacó durante la presentación del calendario de actividades el carácter tradicional de unas fiestas que cada verano reúnen a numerosos vecinos y que contarán con actividades dirigidas a diferentes públicos y cuya programación arrancará el viernes 21 de agosto, a las 21.30 horas, con la actuación del grupo Cogolla.

Uno de los momentos centrales llegará el sábado 22 con la celebración, a partir de las 22.00 horas, de la 63 edición del Concurso de Sandía y Melón Rufino Pineda Mendoza, un certamen al que concurren frutos procedentes de diferentes puntos de España.

El presidente de la Asociación de Fiestas de San Bartolomé Apóstol, Jesús Ramos, remarcó la singularidad de un concurso que el pasado año batió su récord de participación con 33 ejemplares, de los que 21 fueron melones y 12 sandías.

Premios del certamen

Los tres primeros clasificados recibirán premios de 600, 400 y 200 euros, respectivamente, mientras que habrá también compensaciones para las sandías de más de 30 kilos y los melones que superen los 15.

Además, la organización mantiene un premio especial de 1.000 euros si alguno de los participantes consigue superar el récord nacional de sandía, fijado desde 2019 en 99,4 kilos, o el de melón, establecido en 2023 con un ejemplar de 31,45 kilos.

Para optar a los principales premios, las sandías deberán superar los 40 kilos y los melones alcanzar al menos los 20 kilos.

El concurso estará amenizado por el cuarteto musical Bale Bale, cuya vocalista es la artista local Mili Vizcaíno, que ofrecerá su actuación a partir de las 22.30 horas.

La música continuará el domingo 23 con el concierto del cantautor Luis Pastor, previsto para las 21.30 horas, según indican.

Asimismo, las fiestas de este año concluirán el lunes 24, festividad de San Bartolomé, con la celebración de la tradicional misa y la posterior procesión del patrón, que este año volverá a recorrer diferentes calles del entorno de su parroquia.

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El recorrido partirá de la plaza de San Bartolomé y discurrirá por la avenida de San Francisco, plaza de Las Pasaderas y las calles Antonio Maura, Marcelo Macías, Conventual, Colón y Concepción antes de regresar al templo.