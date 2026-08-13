Don Benito, entre los puntos de una operación contra una red de producción de cocaína con 27 detenidos

Don Benito ha sido uno de los puntos de actuación de una gran operación de la Policía Nacional contra una organización criminal dedicada presuntamente a producir cocaína en España para distribuirla posteriormente a otras redes.

El operativo se ha saldado con 27 detenidos y ha permitido desmantelar cuatro laboratorios clandestinos y se ha desarrollado en diferentes puntos del país, además de contar con arrestos en Australia.

En la localidad pacense se practicó uno de los 11 registros realizados durante el operativo y se desmanteló uno de los cuatro laboratorios clandestinos. Los otros tres están situados en Madrid, Leganés e Illescas.

La investigación

La investigación comenzó en febrero de 2025, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid y dedicada a la producción de cocaína. El entramado presentaba una fuerte jerarquía, con un reparto de funciones entre sus integrantes y un elevado grado de profesionalización para tratar de eludir la acción policial.

La organización importaba grandes cantidades de droga ocultas en madera, fruta, chatarra y cemento, entre otros productos. La mercancía viajaba por vía marítima en contenedores a través de puertos europeos, entre ellos uno de Bélgica, donde los investigadores constataron que la organización contaba con al menos un contacto.

Una vez en territorio europeo, la droga era trasladada por carretera hasta España mediante vehículos con compartimentos ocultos o 'caletas'. El entramado disponía de laboratorios clandestinos de extracción de clorhidrato de cocaína en fincas rurales situadas en zonas despobladas.

En ellos utilizaban productos químicos para separar el clorhidrato de cocaína del material empleado para ocultarlo. Posteriormente, la sustancia era trasladada a otros laboratorios instalados en domicilios particulares, donde se adulteraba y cortaba con productos de menor coste y aspecto similar para incrementar su peso y obtener un mayor beneficio económico.

Una vez elaborado el producto final, la organización lo transportaba hasta almacenes próximos a las ciudades donde se encontraban sus compradores.

Intervenido

Durante las actuaciones se intervinieron 163 kilos de cocaína, 12 vehículos, casi 98.000 euros en efectivo, un arma de fuego y 14 dispositivos móviles. A ello se suman 100 gramos de marihuana, 20 gramos de droga sintética, 1.000 litros de precursores químicos y cinco kilos de sustancia de corte.

Los agentes también localizaron dos envasadoras, seis prensas, cuatro básculas de precisión y diferentes sellos y moldes para la elaboración de cocaína. Además, se bloquearon bienes patrimoniales de la organización valorados en casi 115.000 euros en vehículos y 258.000 euros en inmuebles.

El operativo culminó con 27 detenidos, de los que 23 fueron arrestados en España y cuatro en Australia. Entre las localidades españolas, además de Don Benito, se encuentra Madrid, Rivas Vaciamadrid, Recas, Talavera de la Reina y Almería.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de tres de ellos, considerados los líderes de la organización.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta que puedan producirse nuevas detenciones.