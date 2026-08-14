Solidaridad
Doce horas de natación solidaria en Villanueva
Será el 28 de agosto con el objetivo de recaudar fondos para el de para-kárate
Samuel Sánchez
La piscina municipal de Villanueva de la Serena celebrará el próximo 28 de agosto una jornada de doce horas ininterrumpidas de natación solidaria a beneficio del club de para-kárate de Asdivi. La iniciativa, que alcanza su quinta edición, se desarrollará entre las 8.00 y las 20.00 horas y estará abierta a todos los ciudadanos que deseen participar.
Según ha dado a conocer el consistorio villanovense, para inscribirse será necesario aportar dos euros, destinados íntegramente a la asociación. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 27 de agosto en las piscinas municipal de verano y climatizada. También se ha habilitado un ‘dorsal cero’ para colaborar mediante huchas o transferencia bancaria.
La jornada incluirá sorteos, obsequios, premios para los nadadores de mayor y menor edad y un aperitivo final. El deportista Jesús Manuel Muñoz destacó que el para-kárate le ha permitido superarse y reforzar valores como el respeto, la disciplina y la constancia.
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