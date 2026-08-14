Unidas Avanzamos impugna el proceso de venta de la finca La Serrezuela de Don Benito

Unidas Avanzamos ha presentado recursos ante el Ayuntamiento de Don Benito y la Junta de Extremadura para solicitar la paralización cautelar de la subasta de 277,6 hectáreas de la finca municipal La Serrezuela.

En concreto, tal y como han informado los propios impulsores de la medida, la plataforma denuncia que el precio de salida se redujo en 321.000 euros respecto al primer procedimiento, que quedó desierto, y advierte del posible impacto sobre unos terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y vinculados al hábitat del lince ibérico. También consideran insuficiente la protección prevista para el Abrigo del Lince, enclave con pinturas rupestres declarado Bien de Interés Cultural, agregan.

Única oferta

La impugnación se produce después de que Extremangus presentara la única oferta, de 1.350.000,01 euros. La empresa fue requerida para completar la documentación, aunque la venta todavía no figuraba como adjudicada definitivamente.

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No obstante, el Ayuntamiento de Don Benito conservará unas 41 hectáreas donde se encuentran el albergue y los espacios educativos y medioambientales. El Gobierno municipal defiende que la protección natural seguirá vigente y que los ingresos obtenidos se destinarán a nuevas inversiones.