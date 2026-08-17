El PSOE de Don Benito critica el sobrecoste de las obras de la piscina municipal

El PSOE de Don Benito ha denunciado la gestión de las obras de reforma de la piscina municipal, una actuación que, según los datos aportados por el grupo socialista, ha pasado de adjudicarse por 1.066.316 euros a alcanzar los 1.560.378 euros tras la aprobación de un modificado.

La concejala socialista Yolanda Tomillo ha cifrado el incremento en cerca de 494.000 euros, un 46% más, y ha pedido al equipo de gobierno que explique las causas de este aumento. Además, también ha insistido en que su grupo no cuestiona la necesidad de renovar la instalación, pero sí la forma en la que se ha gestionado el proyecto, que necesitó tres procedimientos de licitación antes de ser adjudicado en noviembre de 2025.

Las obras comenzaron finalmente el 19 de enero de 2026, después de nuevos retrasos derivados, según el PSOE dombenitense, de deficiencias detectadas en el proyecto durante el replanteo.

Críticas por las prisas

Uno de los aspectos que más preocupa a los socialistas es la ejecución de determinados trabajos en plena época estival. En este sentido, Tomillo ha asegurado que, en una comisión informativa celebrada el 28 de junio, el propio director de obra manifestó que «hormigonar con este calor no es lo más adecuado» y que se encontraba «bajo la presión de que hay que acabar».

Por otro lado, la concejala también ha reproducido otra expresión que, según afirma, figura en el acta de esa reunión: «Hay que acabar, pues se acaba por cojones».

En este sentido, los socialistas consideran que las prisas por terminar la obra pueden acabar afectando a la calidad de los trabajos y ha acusado al gobierno local de priorizar una posible apertura frente a una correcta ejecución.

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Temporada de baño

Ayuntamiento ya anunció a comienzos de junio que la temporada de baño arrancaría con las obras todavía en marcha y sin poder utilizar los vasos mediano y pequeño. Para mantener el servicio se habilitaron la piscina grande exterior y las piscinas climatizadas anexas, mientras continuaban unos trabajos de reforma que el gobierno local calificó de necesarios para modernizar y adaptar a la normativa estas instalaciones.