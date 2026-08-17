Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Servicios

Villanueva incorpora dos refugios climáticos para combatir el calor

Están pensados especialmente para personas mayores, menores y colectivos vulnerables

Refugio climático de la piscina municipal de Villanueva de la Serena.

Refugio climático de la piscina municipal de Villanueva de la Serena. / LCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena cuenta ya con dos refugios climáticos destinados a ofrecer a la población espacios de descanso y protección durante los episodios de altas temperaturas.

Así lo han dado a conocer desde el consistorio, desde donde han apuntado que los puntos habilitados se encuentran en un espacio municipal cubierto y en la piscina municipal, y están pensados especialmente para personas mayores, menores y otros colectivos vulnerables que puedan necesitar sentarse, beber agua, refrescarse o recuperarse del calor antes de continuar con su actividad.

Según han destacado, la iniciativa sitúa además a Villanueva de la Serena como el primer ayuntamiento de Extremadura que habilita directamente este tipo de espacios, mientras que con la incorporación de estos dos refugios, la red existente en Extremadura alcanza los 53 puntos, y que en el conjunto de España se contabilizan alrededor de 1.100 espacios de estas características.

Los refugios están localizados y señalizados para facilitar su utilización por parte de cualquier ciudadano que los necesite, especialmente en jornadas de temperaturas elevadas.

El Ayuntamiento pretende que estos espacios funcionen como lugares seguros en los que poder detenerse durante unos minutos, hidratarse y reducir los efectos de la exposición al calor.

Noticias relacionadas

Los dos puntos forman parte de la red estatal de refugios climáticos, de forma que pueden localizarse a través de los sistemas habilitados para conocerlos.

Añádenos en Google
  1. Cinco vecinos de Badajoz, investigados por robar 1.500 kilos de fruta y venderla en mercadillos
  2. Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva
  3. Dos heridos leves en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas
  4. Vecinos de la carretera de Sevilla elevan la protesta: 'Estamos dispuestos a parar las obras si seguimos sin agua potable
  5. Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz
  6. CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre '250 y 300 vacantes' ante el aumento de actividad
  7. El inesperado hallazgo de una pacense al llegar a la playa de Chipiona: 'A ver si hoy también me toca la lotería
  8. Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

Facua urge al Ayuntamiento de Badajoz revisar la red de abastecimiento tras los últimos cortes de agua en Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando

Facua urge al Ayuntamiento de Badajoz revisar la red de abastecimiento tras los últimos cortes de agua en Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando

Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto

Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto

Vídeo | El viaje más trágico de Edipo desembarca en Mérida con cuatro clásicos y sello extremeño

Villanueva incorpora dos refugios climáticos para combatir el calor

Villanueva incorpora dos refugios climáticos para combatir el calor

El PSOE de Don Benito critica el sobrecoste de las obras de la piscina municipal

El PSOE de Don Benito critica el sobrecoste de las obras de la piscina municipal

Campo Maior cierra unas Festas do Povo históricas tras superar las expectativas con más de 400.000 visitantes

Campo Maior cierra unas Festas do Povo históricas tras superar las expectativas con más de 400.000 visitantes

Vox tacha de "despilfarro" que el Ayuntamiento de Badajoz destine 192.000 euros a cooperación internacional

Vox tacha de "despilfarro" que el Ayuntamiento de Badajoz destine 192.000 euros a cooperación internacional
Tracking Pixel Contents