Villanueva incorpora dos refugios climáticos para combatir el calor

Villanueva de la Serena cuenta ya con dos refugios climáticos destinados a ofrecer a la población espacios de descanso y protección durante los episodios de altas temperaturas.

Así lo han dado a conocer desde el consistorio, desde donde han apuntado que los puntos habilitados se encuentran en un espacio municipal cubierto y en la piscina municipal, y están pensados especialmente para personas mayores, menores y otros colectivos vulnerables que puedan necesitar sentarse, beber agua, refrescarse o recuperarse del calor antes de continuar con su actividad.

Según han destacado, la iniciativa sitúa además a Villanueva de la Serena como el primer ayuntamiento de Extremadura que habilita directamente este tipo de espacios, mientras que con la incorporación de estos dos refugios, la red existente en Extremadura alcanza los 53 puntos, y que en el conjunto de España se contabilizan alrededor de 1.100 espacios de estas características.

Los refugios están localizados y señalizados para facilitar su utilización por parte de cualquier ciudadano que los necesite, especialmente en jornadas de temperaturas elevadas.

El Ayuntamiento pretende que estos espacios funcionen como lugares seguros en los que poder detenerse durante unos minutos, hidratarse y reducir los efectos de la exposición al calor.

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Los dos puntos forman parte de la red estatal de refugios climáticos, de forma que pueden localizarse a través de los sistemas habilitados para conocerlos.