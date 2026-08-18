Denuncian actos vandálicos dentro del estadio municipal de Don Benito

El CD Don Benito ha denunciado nuevos actos vandálicos en el estadio Vicente Sanz, esta vez por los daños ocasionados en varias vallas publicitarias que acababan de ser instaladas en la zona de preferencia. En concreto, según han denunciado desde el club local, los desperfectos aparecieron apenas dos días después de iniciarse los trabajos, una circunstancia que ha provocado malestar en la entidad rojiblanca. El club considera que lo ocurrido supone un perjuicio económico y afecta al esfuerzo de quienes trabajan para mejorar las instalaciones.

Si bien, desde el club dombenitense han lamaentado que este episodio se suma a otros daños registrados durante la pasada temporada en el mismo recinto, especialmente en la zona de tribuna y en la cabina de prensa, y es por eso por lo que la reiteración de los incidentes ha llevado al Don Benito a reclamar medidas que permitan identificar a los responsables. La entidad ha señalado que la ausencia de vigilancia y cámaras de seguridad «dificulta el esclarecimiento de los hechos».

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Al margen de los daños en Preferencia, el Club Atletismo Don Benito se ha pronunciado sobre las vallas publicitarias portátiles situadas en la pista de atletismo. La entidad niega que los desperfectos en estas estructuras sean actos vandálicos y reclama su retirada después de los partidos por encontrarse oxidadas, ser pesadas y presentar filos cortantes.