Empleo y formación
Don Benito busca la formación de desempleados
Concederán ayudas de hasta 1.400 euros a 60 participantes en cursos de inserción
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito destinará 72.600 euros a conceder becas a un máximo de 60 personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables que participen en cuatro itinerarios de formación e inserción laboral.
Las ayudas contará con una cuantía total oscilará entre 726 y 1.452 euros por alumno, dependiendo de la duración del curso.
Los itinerarios estarán centrados en la limpieza de espacios e instalaciones industriales, la gestión de residuos y el mantenimiento de jardines y zonas verdes. Cada especialidad contará con un máximo de quince participantes.
La formación incluirá prácticas no laborales en empresas, tutorías, orientación profesional y contenidos transversales destinados a mejorar las posibilidades de encontrar empleo. Además, estas ayudas estarán dirigidas exclusivamente a las personas seleccionadas previamente para participar en los cursos, por lo que su publicación no supone la apertura de una convocatoria.
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