Don Benito prepara seis días de feria con música, novedades y tradición

Don Benito ya tiene definida sus fiestas de septiembre de 2026, que se celebrará del 7 al 12 con una programación que combina música, tradición, propuestas familiares y algunos de los actos más consolidados de estas fechas. El programa, presentado recientemente por el Ayuntamiento, reparte las actividades entre el recinto ferial, la Plaza de España, la caseta municipal, la plaza de toros y el recinto Arenas Las Cumbres.

En concreto, tal y como explica el concejal del área, Álvaro Ballesteros, la feria arrancará el lunes 7 con el encendido del alumbrado del recinto ferial y con los fuegos artificiales a partir de las diez de la noche. Una hora más tarde, el grupo ‘Siempre Así’ ofrecerá un concierto gratuito en Arenas Las Cumbres. Además, Ballesteros destacó durante la presentación el carácter variado de una programación pensada para públicos de todas las edades, según el propio edil dombenitense.

Música y tradición

El martes 8, Día de Extremadura, la plaza de toros Alcalde Mariano Gallego reunirá a Diego Ventura, Roca Rey y Ginés Marín a partir de las seis y media de la tarde, mientras que por otra parte la música mantendrá en esta edición de las fiestas un peso destacado durante toda la semana, con actuaciones en la caseta municipal y dos de las citas principales en el recinto Arenas Las Cumbres. El viernes 11, el Festival de Ferias reunirá a Chambao, El Duende Callejero y Green Valley, mientras que Saiko actuará el sábado 12 como una de los grandes atractivos de las fiesta de este año 2026 en Don Benito.

Espacio para el flamenco

El flamenco también conserva su espacio con el XLI Festival Flamenco de Ferias, que este año cambia de ubicación y se traslada a la Plaza de España el jueves 10, con Miguel de Tena, Jesús Méndez y Leyla Buitrago.

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Por otro lado, entre las novedades aparecen además un espectáculo de drones y un encierro infantil con carretones. El programa incluye asimismo magia, circo y actividades para los más pequeños y las personas mayores, junto a franjas sin ruido los días 11 y 12 para facilitar la participación de personas con sensibilidad acústica. Todo ello para que los vecinos de Don Benito disfruten de sus fiestas.