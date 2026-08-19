Villanueva pone a punto los colegios antes del nuevo curso

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena intensifica durante el verano los trabajos de mejora y mantenimiento en los diferentes centros escolares de la ciudad con el objetivo de que las instalaciones estén en óptimas condiciones para el comienzo del curso 2026/2027, previsto para el próximo 10 de septiembre.

Las actuaciones responden, en buena medida, a las necesidades que los propios equipos directivos de los centros trasladan al Consistorio antes del periodo estival.

Los trabajos abarcan la pintura de espacios tanto interiores como exteriores, la reparación de diferentes desperfectos y la adecuación de zonas verdes. También se interviene en persianas y mobiliario y se realizan tareas relacionadas con electricidad, fontanería, albañilería y carpintería.

Actuaciones

El periodo de vacaciones escolares permite acometer con mayor intensidad este tipo de intervenciones al no interferir en la actividad habitual de los colegios.

No obstante, desde el Ayuntamiento se señala que las tareas de conservación y mantenimiento de los edificios educativos no se limitan únicamente a los meses estivales, sino que se desarrollan durante todo el año para atender las necesidades que van surgiendo.

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La campaña de verano permite así afrontar las actuaciones de mayor entidad antes de que alumnos y docentes regresen a las aulas y los centros recuperen su actividad habitual a comienzos del mes de septiembre.