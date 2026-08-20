Don Benito repartirá 2.000 pulseras SOS durante la feria de septiembre

El Ayuntamiento de Don Benito incorporará este año más de 2.000 pulseras con tecnología NFC al dispositivo especial de seguridad de la Feria 2026, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Las denominadas ‘Niu Clic’ permitirán a los usuarios activar un aviso SOS y compartir en tiempo real su ubicación con un contacto de confianza en caso de encontrarse ante una situación de riesgo, según han explicado desde el consistorio dombenitense.

El funcionamiento será sencillo. Al acercar un teléfono móvil a la pulsera, se abrirá una pantalla desde la que el usuario podrá enviar un mensaje de emergencia a una persona previamente seleccionada y facilitarle de forma inmediata su localización.

Las pulseras se repartirán de manera gratuita durante los días de feria y estarán disponibles en los Puntos Violeta, a través de las patrullas de la Policía Local y en diferentes dependencias municipales, entre ellas la Casa de la Cultura. La iniciativa fue presentada en las instalaciones de la Policía Local por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina; la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estefanía Rodríguez, y la teniente de alcalde y concejala de Igualdad y Políticas Sociales, María Fernanda Sánchez.

Durante el acto, la empresa responsable del dispositivo realizó una demostración práctica de su funcionamiento, en la que se mostró cómo la pulsera permite establecer de forma rápida el contacto de emergencia y compartir la localización del usuario.

La medida, según añadieron, busca ofrecer una herramienta adicional de prevención en un contexto como el de las ferias, marcado por una elevada concentración de personas y una intensa actividad tanto en el recinto ferial como en otros puntos de la ciudad durante varias jornadas.

Medina destacó el carácter «novedoso, útil y necesario» de esta herramienta, especialmente durante unos días en los que miles de personas se concentran en el recinto ferial y otros puntos de la ciudad, mientras que Rodríguez valoró la incorporación de nuevas tecnologías a las medidas preventivas y de protección que se despliegan en espacios festivos con una elevada afluencia de público.

El consistorio enmarcó esta actuación en el refuerzo del dispositivo especial de seguridad de las próximas ferias con el objetivo de agilizar la petición de ayuda ante posibles emergencias y mejorar la capacidad de respuesta.

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Las pulseras se sumarán de este modo a las medidas de prevenciónque cada año se ponen en marcha coincidiendo con una de las citas más multitudinaria.