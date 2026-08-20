Suceso
Herido grave el conductor de un vehículo tras una colisión frontal en la carretera de Las Arenas
El accidente se ha producido sobre las 8:20 horas en el kilómetro 5 de la carretera provincial BA-060, conocida como carretera de Las Arenas.
Samuel Sánchez
El conductor de uno de los dos vehículos implicados en una colisión frontal ocurrida este jueves en una carretera de Don Benito ha resultado herido grave, según ha informado la Guardia Civil.
El accidente se ha producido sobre las 8:20 horas en el kilómetro 5 de la carretera provincial BA-060, conocida como carretera de Las Arenas.
Por causas que se investigan, dos vehículos han colisionado frontalmente y uno de sus conductores ha sufrido heridas de carácter grave.
Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se han desplazado al lugar del siniestro, donde han regulado la circulación mientras se desarrollaban las actuaciones de emergencia.
La Guardia Civil ha abierto las correspondientes diligencias para determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
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