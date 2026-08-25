Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Suceso

Muere un hombre de 61 años tras ser atropellado en la EX-104 a la altura de Villanueva de la Serena

La víctima se encontraba en la vía cuando fue atropellada de madrugada y la Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carolina León Carvajal

Un hombre de 61 años ha fallecido esta madrugada tras ser atropellado en la carretera EX-104, a la altura de Villanueva de la Serena (Badajoz).

Según ha explicado fuentes de la Guardia Civil, el accidente se ha producido sobre las 3.15 horas de este martes en la carretera EX-104, en el punto kilométrico 8, cuando la víctima se encontraba en la vía y ha sido atropellada por un turismo.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, aunque finalmente no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el hombre falleció, según ha confirmado el 112 Extremadura, y su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

Noticias relacionadas

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha instruido diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las familias que okupan los pisos de la Guardia Civil en Badajoz se movilizarán para exigir que se regularice su situación
  2. Incendio en el colegio Guadiana de Badajoz esta madrugada: hay un aula afectada y se investigan las causas
  3. Crimen de David Salazar en Badajoz: La familia pide una reconstrucción de los hechos con el autor confeso
  4. El incendio forestal de Los Lebratos está prácticamente controlado y no ha afectado a ninguna vivienda
  5. Nueve horas de música electrónica y grandes nombres para el estreno de Baila House en Badajoz
  6. Herida una conductora de 44 años tras chocar contra una farola y un árbol en Badajoz
  7. La obra del nuevo hospital de Quirón en la avenida de Elvas de Badajoz entra en su recta final
  8. Manuel Gutiérrez, 34 años siendo Guardia Civil: 'Ayudar también significa escuchar

Irán amenaza con pasar al ataque tras el anuncio de la operación "Paria Económico" de EEUU

Irán amenaza con pasar al ataque tras el anuncio de la operación "Paria Económico" de EEUU

Garamendi será el único candidato a la presidencia de la CEOE

Garamendi será el único candidato a la presidencia de la CEOE

Mérida, a golpe de pedal: el Día de la Bicicleta invita a disfrutar la ciudad en familia

Mérida, a golpe de pedal: el Día de la Bicicleta invita a disfrutar la ciudad en familia

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: el DNI para perros y gatos no es obligatorio, pero el microchip sí

Directo | Identificados 2.500 menores de edad en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio

Directo | Identificados 2.500 menores de edad en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

Muere un hombre de 61 años tras ser atropellado en la EX-104 a la altura de Villanueva de la Serena

Muere un hombre de 61 años tras ser atropellado en la EX-104 a la altura de Villanueva de la Serena

Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea

Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
Tracking Pixel Contents