Más de 400 efectivos velarán por la seguridad en la feria de septiembre de Don Benito

La feria de Don Benito, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre, contará con un dispositivo integrado por más de 400 efectivos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las miles de personas que acudirán al recinto ferial.

La Junta Local de Seguridad analizó y coordinó este jueves el operativo previsto para esos días en una reunión presidida por la alcaldesa, Elisabeth Medina, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Medina agradeció la colaboración de las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia, los concejales implicados y el resto de organismos que prestarán servicio durante las celebraciones. El objetivo, señaló, será disponer de una feria «segura y abierta a todos», pero que al mismo tiempo garantice la tranquilidad de los asistentes.

Amplio despliegue

El dispositivo estará compuesto por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico y de Seguridad Ciudadana y la Policía Local. También participarán integrantes de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos. Al mismo tiempo, los diferentes servicios coordinarán su presencia y sus actuaciones ante la elevada concentración de personas que se espera durante los seis días de festejos.

Por su parte, Quintana destacó que la Feria de Don Benito atrae cada año a visitantes no solo de la localidad, sino también del conjunto de la comarca y de otros puntos de Extremadura, por lo que considerafundamental preparar con antelación los dispositivos de seguridad y emergencias.

El delegado del Gobierno aseguró que la experiencia acumulada en anteriores ediciones permite afrontar las fiestas con garantías y señaló que, si se produce algún incidente, se actuará de acuerdo con lo establecido en la ley.

Punto violeta

El operativo incorporará asimismo un Punto Violeta, gestionado por la Oficina de Igualdad, para informar, prevenir y atender posibles casos de violencia o acoso contra las mujeres.

Otra de las principales novedades será la utilización de las pulseras inteligentes Niu Clic. Estos dispositivos incorporan tecnología NFC y permiten enviar una alerta SOS y compartir la ubicación en tiempo real con un contacto de confianza ante una situación de peligro.

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El Ayuntamiento distribuirá más de 2.000 pulseras en diferentes dependencias municipales, a través de las patrullas de la Policía Local y en el Punto Violeta instalado durante la Feria. La iniciativa pretende reforzar especialmente la seguridad de las jóvenes durante sus desplazamientos.