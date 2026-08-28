Infraestructuras
Don Benito destina 200.000 euros a la mejora de la red de agua de la urbanización Parque
Desde el Ayuntamiento han apuntado que el proyecto busca reducir las pérdidas de agua y los cortes de suministro que sufren los vecinos
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha adjudicado por 200.000 euros las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable de la urbanización situada junto al parque Tierno Galván.
Tal y como ha señalado el consistorio en nota de prensa, la actuación afectará a las calles Bélgica, Tenor Paredes, Pueblos del Mundo, Paz, Concordia y Derechos Humanos, donde se sustituirán las conducciones existentes. La empresa Veolia será la encargada de ejecutar unos trabajos financiados mediante el Plan de Inversiones en Grandes Ciudades de la Diputación de Badajoz.
Reducción de pérdidas
De igual forma, desde el Ayuntamiento han apuntado que el proyecto busca reducir las pérdidas de agua y los cortes de suministro que sufren los vecinos, además de aumentar la eficiencia de la red. También se modificarán algunos trazados para que discurran por vías públicas y no por propiedades particulares, facilitando así su conservación y reparación.
Las obras cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y su comienzo estaba previsto de manera inminente, tal y como han apuntado.
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