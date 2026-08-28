Habrá servicio de transporte gratuito durante las fiestas de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha anunciado un servicio gratuito de autobús nocturno durante la feria de septiembre para facilitar el regreso a casa y prevenir los riesgos de conducir tras consumir alcohol u otras sustancias.

La iniciativa, según explican desde el consistorio, funcionará las madrugadas del viernes al sábado y del sábado al domingo con un autobús que partirá del recinto ferial, en la avenida de Europa, y realizará paradas en el parque Tierno Galván, la calle Guijo y la plaza de España. Ambas noches contará con cinco salidas, a las 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 y 8.00 horas. Los horarios se repetirán durante las dos jornadas para ofrecer a los asistentes una alternativa al vehículo particular. Información municipal.

La medida se completará con un espacio de prevención dirigido a los jóvenes, donde se desarrollarán actividades de sensibilización sobre el consumo de alcohol y otras sustancias. Entre las propuestas figurarán la Ruleta de la Prevención, con retos relacionados con hábitos saludables, y un recorrido con gafas de visión distorsionada para mostrar cómo el alcohol puede alterar la percepción y la capacidad de reacción.

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Además de su función informativa, este espacio servirá como punto de acogida para quienes necesiten descansar, hidratarse o solicitar ayuda en caso de malestar, apuntan desde el consistorio.