Hernán Cortés se suma contra la planta de biogás

La oposición vecinal a la planta de biometano proyectada en el término municipal de Don Benito suma un nuevo frente con la presentación de la plataforma ¡Aquí No! Hernán Cortés, que ha anunciado futuras acciones reivindicativas y asegura contar con el respaldo del Ayuntamiento.

El colectivo se ha presentado esta semanaante los vecinos de esta entidad local menor para exponer sus preocupaciones por las posibles consecuencias del proyecto sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población cortesina.

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Durante el encuentro, la plataforma ha mostrado ejemplos de municipios en los que, según ha señalado, instalaciones de biometano de dimensiones inferiores a la prevista en esta zona han ocasionado problemas relacionados con malos olores y contaminación de aguas. «Ahora podemos decir que estamos unidos, nuestro Ayuntamiento nos apoya y toca luchar por nuestra calidad de vida», ha manifestado el colectivo a través de sus redes sociales.