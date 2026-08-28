Hernán Cortés se suma contra la planta de biogás
La plataforma vecinal ha anunciado que van a llevar a cabo acciones reivindicativas
Samuel Sánchez
La oposición vecinal a la planta de biometano proyectada en el término municipal de Don Benito suma un nuevo frente con la presentación de la plataforma ¡Aquí No! Hernán Cortés, que ha anunciado futuras acciones reivindicativas y asegura contar con el respaldo del Ayuntamiento.
El colectivo se ha presentado esta semanaante los vecinos de esta entidad local menor para exponer sus preocupaciones por las posibles consecuencias del proyecto sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población cortesina.
Durante el encuentro, la plataforma ha mostrado ejemplos de municipios en los que, según ha señalado, instalaciones de biometano de dimensiones inferiores a la prevista en esta zona han ocasionado problemas relacionados con malos olores y contaminación de aguas. «Ahora podemos decir que estamos unidos, nuestro Ayuntamiento nos apoya y toca luchar por nuestra calidad de vida», ha manifestado el colectivo a través de sus redes sociales.
- Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz
- Cáritas estrena en la calle Menacho de Badajoz su modelo de tienda de segunda mano para crear empleo de inserción
- Encuentran con vida a la vecina de 77 años desparecida en Olivenza (Badajoz)
- Tania Panizo, casi dos años esperando una resonancia en Badajoz: 'Solo quiero saber qué tengo
- Amplio dispositivo para localizar a Francisca, una mujer de 77 años desaparecida en Olivenza (Badajoz)
- Herida una conductora de 44 años tras chocar contra una farola y un árbol en Badajoz
- Arrancan los trabajos previos para transformar el paseo de la Radio en Badajoz
- Dos vehículos arden en Badajoz en pocas horas: uno junto a Carrefour y otro en La Luneta