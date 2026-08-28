Medellín acoge la gala final de Míster Internacional Spain 2026

El Teatro Romano de Medellín acogerá hoy la gran gala de Mister International Spain 2026, el momento culminante del certamen de belleza masculina que reúne esta semana a candidatos de distintas provincias españolas.

La programación previa desarrollada a lo largo de estos días anteriores ha contemplado pruebas de deporte, talento, pasarela, multimedia y trajes típicos.

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El alcalde, Rafael Mateos, presentó la cita junto al presidente de la organización, Cres del Olmo, y destacó su importancia para promocionar el patrimonio y la gastronomía del municipio. Aunque la estancia de los participantes se prolongará hasta mañana domingo, la principal cita pendiente es la gala de este sábado, en la que se elegirá al ganador.