La alta demanda eleva a 60.000 euros las ayudas al comercio en Villanueva

La elevada demanda de subvenciones para crear o modernizar negocios ha llevado al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a ampliar en 20.000 euros el presupuesto de esta convocatoria. La dotación pasó así de los 40.000 euros iniciales a 60.000, lo que supone un incremento del 50%.

En concreto, tal y como han señalado desde el propio consistorio, el refuerzo económico responde al volumen de solicitudes registrado desde que se convocó esta línea, el pasado mes de abril. En este caso las ayudas están dirigidas a establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios, según ha apuntado el Ayuntamiento.

Hasta 1.500 euros

Las subvenciones cubren el 50% de la inversión realizada, sin incluir el IVA, con una cuantía máxima de 1.500 euros por beneficiario, mientras que para optar a ellas, los solicitantes deben acreditar una inversión mínima de 600 euros.

Entre los gastos subvencionables figuran la creación de páginas web y las actuaciones para mejorar la presencia digital de los negocios. También se contempla la adquisición de mobiliario, maquinaria, equipos informáticos y programas de gestión.

La convocatoria permite financiar, además, reformas en los locales, instalaciones de toldos y veladores y trabajos destinados a mejorar la accesibilidad o la iluminación de los establecimientos. De esta forma, las inversiones pueden abarcar tanto la renovación de los espacios como la incorporación de herramientas tecnológicas.

Abierta a nuevos negocios

Una de las novedades de este año es la incorporación de las empresas de nueva creación. Estos negocios ya no necesitan acreditar al menos doce meses de actividad para solicitar las subvenciones, lo que amplía el acceso a quienes acaban de poner en marcha su proyecto empresarial.

También pueden concurrir las actividades desarrolladas en naves industriales de la ciudad y los adjudicatarios de puestos del mercado de abastos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

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El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Podrán acogerse a esta línea las inversiones realizadas desde el pasado 1 de enero, han apuntado al respecto.