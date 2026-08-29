Empresas
La alta demanda eleva a 60.000 euros las ayudas al comercio en Villanueva
Las ayudas ofrecen hasta 1.500 euros por beneficiario e incluyen también a los nuevos negocios y pueden solicitarse hasta el día 30 de septiembre
Samuel Sánchez
La elevada demanda de subvenciones para crear o modernizar negocios ha llevado al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a ampliar en 20.000 euros el presupuesto de esta convocatoria. La dotación pasó así de los 40.000 euros iniciales a 60.000, lo que supone un incremento del 50%.
En concreto, tal y como han señalado desde el propio consistorio, el refuerzo económico responde al volumen de solicitudes registrado desde que se convocó esta línea, el pasado mes de abril. En este caso las ayudas están dirigidas a establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios, según ha apuntado el Ayuntamiento.
Hasta 1.500 euros
Las subvenciones cubren el 50% de la inversión realizada, sin incluir el IVA, con una cuantía máxima de 1.500 euros por beneficiario, mientras que para optar a ellas, los solicitantes deben acreditar una inversión mínima de 600 euros.
Entre los gastos subvencionables figuran la creación de páginas web y las actuaciones para mejorar la presencia digital de los negocios. También se contempla la adquisición de mobiliario, maquinaria, equipos informáticos y programas de gestión.
La convocatoria permite financiar, además, reformas en los locales, instalaciones de toldos y veladores y trabajos destinados a mejorar la accesibilidad o la iluminación de los establecimientos. De esta forma, las inversiones pueden abarcar tanto la renovación de los espacios como la incorporación de herramientas tecnológicas.
Abierta a nuevos negocios
Una de las novedades de este año es la incorporación de las empresas de nueva creación. Estos negocios ya no necesitan acreditar al menos doce meses de actividad para solicitar las subvenciones, lo que amplía el acceso a quienes acaban de poner en marcha su proyecto empresarial.
También pueden concurrir las actividades desarrolladas en naves industriales de la ciudad y los adjudicatarios de puestos del mercado de abastos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Podrán acogerse a esta línea las inversiones realizadas desde el pasado 1 de enero, han apuntado al respecto.
- Tania Panizo, casi dos años esperando una resonancia en Badajoz: 'Solo quiero saber qué tengo
- Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años
- Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz
- Arrancan los trabajos previos para transformar el paseo de la Radio en Badajoz
- Dos vehículos arden en Badajoz en pocas horas: uno junto a Carrefour y otro en La Luneta
- El Hospital Universitario de Badajoz endulza la estancia de sus pacientes con más de 100 kilos de uva de Tierra de Barros
- Galería | Así ha sido el accidente en Fregenal de la Sierra
- Cultura, música y patrimonio para despedir 'Badajoz, La Ciudad Encendida'