Suceso
Un coche se estrella contra una terraza en la plaza Mayor de Don Benito y deja dos heridos
Un hombre de 52 años y una mujer de 54 resultaron afectados en el accidente, aunque ninguno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario
Un accidente de madrugada ha dejado a dos personas heridas después de que un coche colisionara contra una terraza en la plaza Mayor de la localidad de Don Benito.
Según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se produjo durante la madrugada de este domingo, 30 de agosto, sobre las 00.19 horas, cuando recibió un aviso alertando de la colisión de un vehículo contra una terraza que había dejado a varios heridos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de seguridad movilizados por el Centro de Emergencias. En concreto, se activó una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1), además de patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.
Como consecuencia del accidente resultaron afectados un hombre de 52 años, que sufrió una contusión en un miembro inferior, y una mujer de 54 años, que presentaba policontusiones. Pese a estas lesiones, ambos quedaron finalmente ilesos y no necesitaron ser trasladados a ningún centro sanitario.
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