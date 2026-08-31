La concejala Pilar Aparicio, apartada de la junta de gobierno municipal de Don Benito

El gobierno municipal de Don Benito afronta un nuevo episodio de inestabilidad tras el cese de Pilar Aparicio, de Siempre Don Benito, como integrante de la Junta de Gobierno Local. La decisión fue adoptada por la alcaldesa, Elisabeth Medina, del Partido Popular, quien alegó una pérdida de confianza en la concejala.

El decreto fue firmado el 20 de agosto y recogido en el acta de la Junta de Gobierno celebrada al día siguiente. La medida fue solicitada por los portavoces del PP y de Siempre Don Benito, los dos partidos que sostienen al ejecutivo municipal y, por tanto, también por la propia formación de Aparicio.

La resolución no detalla los hechos concretos que han motivado la pérdida de confianza, mientras que el puesto dejado por la edil será ocupado por Miguel Ángel Adámez, también concejal y presidente de Siempre Don Benito, por lo que el partido mantiene su representación en este órgano.

Una mayoría al límite

El cese no modifica por sí mismo la composición del pleno, ya que Aparicio conserva por ahora su acta y continúa perteneciendo al grupo municipal de Siempre Don Benito. Sin embargo, vuelve a colocar el foco sobre la estabilidad de una coalición que se encuentra ya en el límite de la mayoría absoluta.

El pacto comenzó la legislatura con doce concejales: siete de Siempre Don Benito y cinco del Partido Popular. La salida de Violeta Casado del grupo municipal de la formación local, sin renunciar a su acta, redujo esa suma a once representantes en una corporación formada por 21 miembros.

Aparicio continúa formando parte de esos once concejales. Por ello, si decidiera dejar de respaldar al gobierno en futuras votaciones, los otros diez integrantes del PP y Siempre Don Benito no alcanzarían por sí solos la mayoría absoluta dentro del pleno municipal.

La pérdida de confianza llega después de varios episodios en los que Aparicio había mostrado públicamente sus diferencias con el resto del ejecutivo. En el pleno de julio apoyó, junto a su compañero Francisco Sánchez, la urgencia de una iniciativa promovida por Violeta Casado para reclamar su integración en el grupo mixto, mientras los demás miembros del gobierno se abstuvieron.

En esa misma sesión, la edil Pilar Aparicio fue la única concejala que votó contra una subvención de 6.000 euros destinada a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Don Benito.

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Todo ello en una decisión que abre un nuevo interrogante sobre la cohesión del gobierno cuando queda menos de un año para las elecciones municipales de 2027.