Villanueva abre el plazo para participar en las escuelas de cultura

Las escuelas municipales de cultura de Villanueva de la Serena abrirán este martes, 1 de septiembre, el plazo de nuevas inscripciones para el próximo curso. En concreto, tal y como ha dado a conocer el consistorio villanovense, la oferta mantiene las ocho disciplinas del pasado año: inglés, música, restauración, artes plásticas, danzas folclóricas, bailes de salón, danza moderna y danza clásica. En cuanto a las clases, comenzarán el 21 de septiembre y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, mientras que as solicitudes podrán presentarse hasta el día 7 en la Oficina de Atención Ciudadana, de 9:00 a 14:00 horas, o mediante la sede electrónica.

Descuentos

Los precios se mantienen y contemplan descuentos del 25% para mayores de 65 años y del 50% para familias numerosas de categoría general, segundos hermanos y matrículas sucesivas. Las familias numerosas de categoría especial tendrán una bonificación del 100 %. La Biblioteca Felipe Trigo también abrirá hasta el 10 de septiembre las inscripciones para sus actividades gratuitas de cuentacuentos y BiblioLab.