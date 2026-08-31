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Villanueva abre el plazo para participar en las escuelas de cultura

Las clases de las distintas disciplinas darán comienzo el próximo 21 de septiembre

Exhibición de las escuelas de cultura de Villanueva de la Serena.

Exhibición de las escuelas de cultura de Villanueva de la Serena. / LCB

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Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Las escuelas municipales de cultura de Villanueva de la Serena abrirán este martes, 1 de septiembre, el plazo de nuevas inscripciones para el próximo curso. En concreto, tal y como ha dado a conocer el consistorio villanovense, la oferta mantiene las ocho disciplinas del pasado año: inglés, música, restauración, artes plásticas, danzas folclóricas, bailes de salón, danza moderna y danza clásica. En cuanto a las clases, comenzarán el 21 de septiembre y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, mientras que as solicitudes podrán presentarse hasta el día 7 en la Oficina de Atención Ciudadana, de 9:00 a 14:00 horas, o mediante la sede electrónica.

Descuentos

Los precios se mantienen y contemplan descuentos del 25% para mayores de 65 años y del 50% para familias numerosas de categoría general, segundos hermanos y matrículas sucesivas. Las familias numerosas de categoría especial tendrán una bonificación del 100 %. La Biblioteca Felipe Trigo también abrirá hasta el 10 de septiembre las inscripciones para sus actividades gratuitas de cuentacuentos y BiblioLab.

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