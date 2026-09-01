El PP de Villanueva abre el curso político cargando contra la «parálisis» del gobierno

El PP de Villanueva de la Serena abrió este martes el nuevo curso político con una dura crítica a la gestión del Gobierno municipal y con la mirada puesta ya en las elecciones del próximo mes de mayo.

Su portavoz, Manuel Lozano, aseguró que la ciudad afronta el tramo final de la legislatura con un Ejecutivo «absolutamente paralizado» y con dificultades para sacar adelante distintos expedientes de contratación.

Como principal ejemplo volvió a situar el mercado de abastos, cuyas obras finalizaron a finales de 2024 tras una inversión superior a los tres millones de euros y que continúa sin actividad. Lozano cifró además en unos 330.000 euros la pérdida de financiación europea vinculada al proyecto y criticó que durante el pasado mes de agosto se hayan impulsado nuevos expedientes para adecuar y amueblar los espacios comunes locales.

También recordó que la licitación de los espacios destinados a restauración ha quedado desierta y reprochó al Gobierno local que la apertura anunciada para primavera siga sin producirse. A su juicio, el mercado debía haberse convertido en uno de los motores comerciales del centro de la ciudad, pero considera que el proyecto se ha transformado en el principal símbolo de los problemas de gestión del actual mandato, según indicó.

Otras demandas

El portavoz popular extendió sus críticas a otras actuaciones municipales, como la reforma de la plaza de la Marina, las pistas del canal o el expediente para reparar calles que quedó sin adjudicar al no presentarse ofertas Lozano cuestionó además que varias de las actuaciones anunciadas durante los últimos meses acumulen retrasos y acusó al Ejecutivo de encadenar anuncios sin que después se traduzcan, según dijo, en resultados visibles. «Nos viene un tiempo lleno de anuncios, todos electoralistas, pero realidades pocas», afirmó durante su comparecencia.

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También cuestionó el liderazgo de la alcaldesa, Ana Belén Fernández, tras el relevo producido durante la legislatura, y sostuvo que el equipo de Gobierno no ha logrado imprimir un nuevo rumbo a la gestión municipal. Frente a ello, anunció que el PP irá presentando durante los próximos meses sus propuestas de cara a las elecciones municipales, con la recuperación de la actividad económica.