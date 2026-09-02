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El PSOE denuncia obras nocturnas para abrir la piscina antes de que acabe el verano

Los socialistas dicen que el consistorio quiere conseguir abrir los nuevos vasos «aunque sea un solo día» y critican el incremento de los costes

Operarios trabajan en la obra de la piscina municipal de Don Benito.

Operarios trabajan en la obra de la piscina municipal de Don Benito. / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

El PSOE de Don Benito ha acusado al gobierno municipal del PP y Siempre Don Benito de acelerar, con trabajos incluso nocturnos, la reforma de la piscina municipal para conseguir abrir los nuevos vasos «aunque sea un solo día» antes de que finalice la temporada de baño.

En un comunicado, los socialistas han afirmado que septiembre ha comenzado con un «despliegue de obras» dirigido, a su juicio, a permitir que el Ejecutivo local pueda asegurar que cumplió los plazos anunciados.

La formación ha difundido varias fotografías tomadas en diferentes jornadas y remitidas supuestamente por vecinos que, según ha indicado, muestran que los trabajos han continuado durante la noche.

Aunque admite que determinadas obras públicas pueden requerir actividad nocturna, el PSOE cuestiona que esta actuación sea sometida a tal presión “únicamente para salvar un plazo y poder inaugurar, aunque sea por un día”.

Desde el consistorio han señalado que la intención es que los trabajos finalicen a lo largo de esta semana, aunque no han precisado hasta qué fecha se extenderá la temporada de baño.

Por ello, no se descarta que los nuevos vasos puedan abrirse al público durante las próximas semanas, una vez concluyan las obras y se realicen las comprobaciones necesarias.

Presupuesto modificado

La reforma fue adjudicada inicialmente por 1.066.316,59 euros, pero un proyecto modificado aprobado a finales de julio elevó su presupuesto hasta los 1.560.378,62 euros, cerca de 494.000 euros más.

Los socialistas también han vuelto a referirse a unas manifestaciones que atribuyen a la dirección de obra, según las cuales determinados trabajos se estaban realizando bajo «la presión de que hay que acabar», pese a las reservas planteadas sobre algunas actuaciones.

La piscina municipal comenzó la temporada de baño el pasado 23 de junio únicamente con el vaso grande, mientras continuaban los trabajos de remodelación de los vasos mediano y pequeño.

Asimismo, el gobierno municipal había atribuido anteriormente los retrasos de las obras a las licitaciones fallidas, la climatología, el encarecimiento de los materiales y la aparición de filtraciones de agua en el terreno que obligaron a modificar el proyecto.

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El PSOE ha pedido que se prioricen la planificación y la correcta ejecución de la obra frente a las «inauguraciones a cualquier precio», según han criticado desde la formación socialista de Don Benito en un comunicado.

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