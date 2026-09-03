Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Política municipal

Ana Belén Fernández será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Villanueva

Fernández afrontará así su primera cita electoral como cabeza de lista después de acceder a la Alcaldía durante la presente legislatura en lugar de Miguel Ángel Gallardo.

Ana Belén Fernández, este miércoles en la sede de los socialistas villanovenses.

Ana Belén Fernández, este miércoles en la sede de los socialistas villanovenses. / LCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La actual alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, será la candidata del PSOE en las próximas elecciones municipales tras recibir este miércoles el respaldo unánime de la asamblea local socialista.

Fernández afrontará así su primera cita electoral como cabeza de lista después de acceder a la Alcaldía durante la presente legislatura, con un proyecto que, según ha señalado la formación a última hora de este miércoles, pretende dar continuidad a las políticas desarrolladas por los gobiernos socialistas.

La candidata ha situado entre sus prioridades la dinamización de la economía local, el mantenimiento de los servicios públicos y la mejora del bienestar de los vecinos, además de generar oportunidades para los jóvenes. "Estoy preparada e ilusionada, fuerzas no me faltan y necesito vuestro apoyo", ha afirmado Fernández, quien se ha mostrado convencida de que el PSOE puede ganar las próximas elecciones pese a reconocer que "no será fácil".

Presencia de Sánchez Cotrina

La asamblea ha contado con la presencia del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha trasladado el respaldo de la dirección regional a Fernández y ha destacado su "cercanía", capacidad de gestión y conocimiento de Villanueva de la Serena.

Noticias relacionadas

Sánchez Cotrina ha defendido que la candidatura de Fernández representa, a juicio de los socialistas, la mejor opción para garantizar la estabilidad y el progreso de la localidad.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
  2. Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
  3. Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
  4. Los nuevos restos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz no impiden que continúe la obra
  5. María Guardiola elogia el Concurso de Desayunos de Badajoz
  6. La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes
  7. Rede Expressos incorpora Badajoz a su red nacional con buses a Lisboa desde 8 euros
  8. Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz

Registrado un terremoto de magnitud 6,3 frente a las costas de Alaska

Registrado un terremoto de magnitud 6,3 frente a las costas de Alaska

La aceitera italiana que quiere quedarse con Deoleo negocia con UniCredit los 500 millones de la compra

La aceitera italiana que quiere quedarse con Deoleo negocia con UniCredit los 500 millones de la compra

CSIF denuncia la precariedad laboral por falta de personal en Correos con protestas en Badajoz y Cáceres

CSIF denuncia la precariedad laboral por falta de personal en Correos con protestas en Badajoz y Cáceres

México reintrodujo 47 bisontes tras más de 100 años desaparecidos: meses después, la naturaleza empieza a recuperar el ecosistema

México reintrodujo 47 bisontes tras más de 100 años desaparecidos: meses después, la naturaleza empieza a recuperar el ecosistema

El edificio del Archivo Histórico de Badajoz ya lleva el nombre de María Dolores Gómez-Tejedor

El edificio del Archivo Histórico de Badajoz ya lleva el nombre de María Dolores Gómez-Tejedor

Video | El edificio del Archivo Histórico de Badajoz ya lleva el nombre de María Dolores Gómez-Tejedor

Las primarias del PSOE en Badajoz se animan: hay tres precandidatos

Las primarias del PSOE en Badajoz se animan: hay tres precandidatos

La Diputación de Badajoz financia con 173.000 euros 121 iniciativas culturales de la provincia

La Diputación de Badajoz financia con 173.000 euros 121 iniciativas culturales de la provincia
Tracking Pixel Contents