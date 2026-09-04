Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Agricultura de regadío

Los agricultores de Don Benito cifran mermas de hasta un 40% en la campaña del tomate

Fábrica de tomate de industria en Vegas Altas.

Fábrica de tomate de industria en Vegas Altas. / LCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Samuel Sánchez

Don Benito

La campaña del tomate para industria superó su ecuador en las Vegas del Guadiana con unas mermas de producción de entre el 20 y el 40%, dependiendo de las variedades, según advierte la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.

Su presidente, Antonio Jesús Rodríguez, califica la campaña como «bastante deficiente» y explica que la producción ha disminuido conforme ido avanzando la recolección, especialmente en las plantaciones más tardías.

A la reducción de los rendimientos se añade un precio contratado de unos 107 euros por tonelada, frente a unos costes de producción que los estudios manejados por el sector sitúan por encima de los 130 euros. Además, las previsiones iniciales contemplaban una cosecha cercana a 1,94 millones de toneladas en las aproximadamente 20.700 hectáreas cultivadas en las Vegas del Guadiana.

Noticias relacionadas

La organización también alerta de los daños ocasionados por la araña roja y el ácaro del bronceado, que dejaron plantas quemadas y frutos verdes o deteriorados en numerosas parcelas de la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents