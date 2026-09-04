Los agricultores de Don Benito cifran mermas de hasta un 40% en la campaña del tomate

La campaña del tomate para industria superó su ecuador en las Vegas del Guadiana con unas mermas de producción de entre el 20 y el 40%, dependiendo de las variedades, según advierte la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.

Su presidente, Antonio Jesús Rodríguez, califica la campaña como «bastante deficiente» y explica que la producción ha disminuido conforme ido avanzando la recolección, especialmente en las plantaciones más tardías.

A la reducción de los rendimientos se añade un precio contratado de unos 107 euros por tonelada, frente a unos costes de producción que los estudios manejados por el sector sitúan por encima de los 130 euros. Además, las previsiones iniciales contemplaban una cosecha cercana a 1,94 millones de toneladas en las aproximadamente 20.700 hectáreas cultivadas en las Vegas del Guadiana.

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La organización también alerta de los daños ocasionados por la araña roja y el ácaro del bronceado, que dejaron plantas quemadas y frutos verdes o deteriorados en numerosas parcelas de la zona.