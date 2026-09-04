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El Canal de Orellana programa un corte de suministro de 72 horas

Desde la entidad señalan que el objetivo es «mejorar la eficiencia» en la gestión del agua durante este último tramo de la campaña

Canal de Orellana

Canal de Orellana / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana anunció un corte programado del suministro de agua en presa durante 72 horas. La interrupción comenzará a las 8.00 horas de este domingo, 6 de septiembre, y se prolongará hasta las 8.00 horas del próximomiércoles día 9.

La medida tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la gestión del agua durante el tramo final de la campaña de riego.

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La CGU aclara que el corte no se trasladará inmediatamente a las parcelas, ya que el agua continuará circulando durante un tiempo por los canales y las acequias. Del mismo modo, una vez restablecido el suministro en presa, el agua tardará varias horas en volver a llegar a las explotaciones, tal y como han informado al respecto.

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