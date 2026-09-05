Accesibilidad
Impulsan ascensores para una barriada de 300 viviendas
Para mejorar la accesibilidad de las cerca de 300 viviendas de la barriada de Cruz del Río
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y APAMEX reforzarán su colaboración para tratar de mejorar la accesibilidad de las cerca de 300 viviendas que integran la barriada Cruz del Río, distribuidas en 50 edificios.
La propuesta pasa por instalar ascensores exteriores en las fachadas de los bloques para garantizar que los vecinos puedan acceder a sus viviendas a través de las zonas comunes.
La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) estudió, a petición del Ayuntamiento, todos los edificios de la barriada y los agrupó en tres tipologías diferentes. Los informes se encuentran a disposición de los propietarios.
El objetivo, según han señalado, es implicar a las comunidades de vecinos para que puedan presentar solicitudes a las convocatorias de subvenciones destinadas a financiar estas actuaciones.
Algunas de las soluciones planteadas requieren ocupar parte del espacio público y modificar parcialmente los núcleos de escalera. El Ayuntamiento se comprometió a prestar asesoramiento y facilitar y agilizar la concesión de las licencias necesarias.
La actuación fue abordada durante una reunión de la alcaldesa, Ana Belén Fernández, con el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel. Un encuentro que sirvió además para acordar acciones relacionadas con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la instalación de mobiliario urbano accesible, los aseos adaptados para personas con ostomía y la organización de jornadas.
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