Gastronomía y ocio
La tortilla de patatas, protagonista durante cuatro días en Villanueva
La localidad acogerá la celebración de su ya tradicional certamen del 16 al 19 de este mes con una variada programación de actividades para todos
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena celebrará del 16 al 19 de septiembre la decimotercera edición de la Feria de la Tortilla de Patatas, una cita que combinará gastronomía, actividades infantiles y actuaciones musicales en distintos espacios de la localidad villanovense.
La alcaldesa, Ana Belén Fernández, presentó una programación que volverá a reivindicar a Villanueva como lugar de nacimiento de este plato y que pretende convertir al municipio durante cuatro días en la «capital gastronómica de la tortilla de patatas».
Fernández destacó la consolidación de una feria que ha traspasado fronteras y en la que los hosteleros desempeñan un papel fundamental. La alcaldesa también animó a los restaurantes de la ciudad a mantener la tortilla de patatas en sus cartas a lo largo de todo el año, tal y como indicó.
Por otro lado, las actividades comenzarán el miércoles 16 con el IV Campeonato Regional de Tortilla de Patatas, que reunirá en la Plaza de España a diez profesionales de la hostelería extremeña.
Cada participante dispondrá de 45 minutos para elaborar en directo una tortilla tradicional con patatas, huevos, aceite de oliva virgen extra y sal, mientras que la cebolla tendrá carácter opcional. El jurado valorará el sabor, la presentación, la textura y el punto de cocción. El ganador representará a Extremadura en el Campeonato de España.
El jueves 17, el restaurante Casablanca acogerá la Gala de la Tortilla, en la que se degustarán diferentes tapas inspiradas en este plato y un postre. El precio será de 25 euros y las inscripciones podrán realizarse hasta el 11 de septiembre en la Concejalía de Cultura.
Parque de la Constitución
Los puestos de los establecimientos participantes abrirán el viernes 18, a las 21.00 horas, en el Parque de la Constitución en una jornada que contará con la actuación del grupo Entre Notas, mientras que en esta edición participarán establecimientos de Villanueva de la Serena, Don Benito, Campanario, Valdehornillos y Quintana de la Serena.
La programación del sábado 19 comenzará a las 12.00 horas con el Pequechef y diferentes talleres infantiles. El cierre de la feria llegará desde las 16.30 horas con los conciertos de La Pólvora de la Calle, Miguel Campello, Afónica Naranjo y Alba Dreid.
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