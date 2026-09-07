Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Política municipal

Manuel Gómez será el candidato del PSOE a la alcaldía de Don Benito

La del actual secretario general de los socialistas calabazones ha sido la única precandidatura presentada, por lo que no serán necesarias primarias

Manuel Gómez registra su precandidatura en el Psoe.

Manuel Gómez registra su precandidatura en el Psoe. / LCB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Samuel Sánchez

Don Benito

El secretario general del PSOE de Don Benito y portavoz de los socialistas en la corporación municipal, Manuel Gómez, será el candidato socialista a la Alcaldía de la localidad en las elecciones municipales de 2027, tras ser la única precandidatura presentada en el proceso interno del partido.

Fuentes del PSOE han confirmado que el plazo para registrar precandidaturas ha finalizado en la mañana de este lunes y que únicamente se ha presentado la encabezada por Gómez.

El dirigente socialista ha anunciado formalmente su candidatura para representar al PSOE en los próximos comicios municipales, un paso que ha enmarcado dentro del proceso de democracia interna de la formación. "Hoy me correspondía dar este paso: poner mi candidatura a disposición de mis compañeros y compañeras", ha señalado Gómez, quien ha recordado que desde hace tiempo ejerce como secretario general de la agrupación socialista local y portavoz del grupo municipal.

Gómez ha asegurado que su compromiso con Don Benito "no empieza hoy" y ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos años tanto en la ciudad como en sus seis entidades locales menores y su pedanía.

Nueva etapa

El futuro candidato socialista ha afirmado que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión, con responsabilidad y, sobre todo, con unas ganas enormes de seguir trabajando desde nuestro ayuntamiento".

Entre sus objetivos, ha señalado la construcción de un "proyecto de futuro" para Don Benito que "ponga a las personas en el centro" y que se elabore escuchando a la ciudadanía.

Noticias relacionadas

"Hoy doy un paso más. Con la misma ilusión de siempre y con más ganas que nunca de ser el alcalde que Don Benito necesita", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Badajoz se llena de humo y un fuerte olor: los bomberos aclaran el origen
  2. Fernando López Salazar: el gestor que quiere ser candidato a la alcaldía por el PSOE y 'cambiarlo todo' en Badajoz
  3. El varón rescatado del incendio de su vivienda en Badajoz se encuentra en estado grave con importantes quemaduras
  4. La Alcazaba de Badajoz se llena de leyendas esta noche con una ruta nocturna de Amigos de Badajoz
  5. Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver
  6. Absuelto un trabajador de un gimnasio de Badajoz acusado de agresión sexual a una mujer
  7. Preocupación por la planta de biogás en Badajoz: vecinos y empresas cercanas se oponen a su ubicación
  8. Yadriel convierte su pasión por la moda en una nueva academia en Badajoz: 'Somos la única agencia de modelos de Extremadura

Manuel Gómez será el candidato del PSOE a la alcaldía de Don Benito

Manuel Gómez será el candidato del PSOE a la alcaldía de Don Benito

Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

Merz entona el mea culpa por la victoria ultra en Sajonia-Anhalt: "Lo ocurrido tendrá consecuencias. No me rendiré"

Merz entona el mea culpa por la victoria ultra en Sajonia-Anhalt: "Lo ocurrido tendrá consecuencias. No me rendiré"

Educación tiene resuelto el 99% de las rutas y confía en completar el servicio antes del día 10

Educación tiene resuelto el 99% de las rutas y confía en completar el servicio antes del día 10

Woman septiembre te acompaña en la vuelta a la rutina con tus favoritos de Valquer

Woman septiembre te acompaña en la vuelta a la rutina con tus favoritos de Valquer

La Sala Guirigai cumple 20 años como referente de las artes escénicas desde el medio rural

La Sala Guirigai cumple 20 años como referente de las artes escénicas desde el medio rural

David Rocha: «Es una victoria que nos carga de razones para saber que podemos competir de tú a tú»

David Rocha: «Es una victoria que nos carga de razones para saber que podemos competir de tú a tú»

La Comisión Europea invertirá 200 millones de euros en Groenlandia para estrechar lazos con la isla

La Comisión Europea invertirá 200 millones de euros en Groenlandia para estrechar lazos con la isla
Tracking Pixel Contents